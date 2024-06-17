مشروعات ودورات تدريبية.. كيف عمل «القومي للمرأة» على دعم وحماية الريفيات؟

يعمل المجلس القومي للمرأة على تقديم أشكال الدعم المختلفة للمرأة المصرية، ودراسة التحديات التي تواجه المرأة في المناطق الريفية، وتقديم الحلول المناسبة لها.

وتعليقًا على ذلك، قالت الدكتورة رانيا يحيى، عضو المجلس القومي للمرأة، في تصريح خاص لـ«الوطن» إنّ المجلس يعكف على تعزيز قدرات النساء الريفيات، عبر تقديم دورات تدريبية متعددة في مجالات مهارات التواصل والتأثير الإيجابي، حيث استفادت منها أكثر من 2700 رائدة من مختلف محافظات الجمهورية.

المجلس القومي للمرأة

وأوضحت أن لجنة المرأة الريفية تعمل على تقديم أشكال مختلفة من الدعم للسيدات، منها إطلاق مشروع إعادة تدوير المخلفات الزراعية واستخراج الزيوت العطرية في إحدى القرى بمحافظة المنيا، وقد شمل هذا المشروع العديد من الأنشطة مثل:

- توجيه المشروع لقرية الروبي بالمنيا.

- إجراء ورشة عمل لـ 100 سيدة لتحديد احتياجاتهن في المشروع.

- تنظيم دورة تدريبية لـ 26 سيدة حول تدوير المخلفات الزراعية.

- توزيع معدات تخمير الكمبوست، ومستلزمات الإنتاج على السيدات المشاركات.

قدرات المرأة الريفية

وأكدت أنه يعد من أهم البرامج التي نفذها المجلس، في إطار دعم وتعزيز قدرات المرأة الريفية، وقد انتهت الجولة الأولى بتدوير 45 طن مخلفات زراعية بقيمة إجمالية قدرها 17 ألف جنيه، وجارٍ العمل على توريد معدات لاستخراج الزيوت بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع.