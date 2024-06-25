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صحيفة عبرية: عشرات الجنود الإسرائيليين لا يرغبون في العودة للخدمة العسكرية بغزة

كتب:

عمرو حسني
10:53 ص | الثلاثاء 25 يونيو 2024
جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي

جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي

أعلن عشرات جنود الاحتياط الإسرائيليين أنهم لن يعودوا للخدمة العسكرية في غزة حتى لو تعرضوا للعقاب، وفقا لما نشرته صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، في تقرير لها، تزامنا مع التخبط الذي تشهده دولة الاحتلال الإسرائيلي، إذ المظاهرات الواسعة للمطالبة بإقالة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة

وتستمر الحرب لأكثر من262 يوما على التوالي، إذ بدأت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة صباح السبت السابع من أكتوبر 2023، عقب تنفيذ الفصائل الفلسطينية عملية طوفان الأقصى، ردا على الانتهاكات المستمرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني الأعزل.

وتستمر الحرب لشهرها التاسع حاليا، وسط ارتفاع أعداد الخسائر في الجانب الفلسطيني، التي سجلت أكثر من 37 ألف شهيد حتى الآن أغلبهم من الأطفال والسيدات.

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