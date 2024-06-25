«البيئة»: الدولة المصرية بكل أجهزتها ضد عملية قطع الأشجار

قال الدكتور علي أبو سنة، رئيس جهاز شؤون البيئة، إن انطلاق فعاليات الحوار الوطني تحت شعار «مبادرة الـ100 مليون شجرة مسؤولية مشتركة»، يأتي بالتعاون مع وزارة البيئة والمكتب العربي للبيئة، فضلا عن مشاركة العديد من الوزارات والجهات الفعالة، وكان الهدف الرئيسي من هذا الأمر التأكيد على كون الدولة المصرية بكل أجهزتها ضد عملية قطع الأشجار.

الدولة تحرص على زراعة الأشجار

وأضاف «أبو سنة»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر» تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وجومانا ماهر ودينا شرف عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، أن الدولة تحرص على زراعة الأشجار، وخير مثال على ذلك هو مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لزراعة 100 مليون شجرة على مدار 7 سنوات، مشيرا إلى أنه جرى زراعة 12.5 مليون شجرة في كل أرجاء مصر ضمن المبادرة حتى الآن.

وشدد على أن فعاليات الحوار الوطني تؤكد على وجود العديد من المبادرات المتعلقة بالتشجير، التي تمت على أرض الواقع، كما تم التأكيد على وجود الكثير من الأخبار المغلوطة، التي تُنشر على مواقع التواصل الاجتماعي والمتعلقة بقطع الأشجار في مكان ما.