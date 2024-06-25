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أخبار البورصة المصرية اليوم الثلاثاء 25-5- 2024.. ارتفاع المؤشر الرئيسي

كتب:

وليد عبد السلام
10:57 ص | الثلاثاء 25 يونيو 2024
مؤشرات البورصة المصرية

مؤشرات البورصة المصرية

شهدت مؤشرات البورصة المصریة، الیوم الثلاثاء 25- 5- 2024، ارتفاع مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي إكس 30»، خلال جلسة التداولات بنسبة 0.25%، مسجلًا 26,970 نقطة، بينما صعد مؤشر «إيجي إكس 30» محدد الأوزان بنسبة 0.17%، مسجلًا 33,103 نقطة.

أخبار البورصة المصریة الیوم

وبحسب المؤشرات الرئيسية اليوم، فإن مؤشر البورصة للعائد الكلي ارتفع بنسبة ملحوظة سجلت  0.36% ليصل إلي 11.668 نقطة، وارتفع مؤشر الشريعة إيجي إكس 33 بنسبة 0.11% مسجلًا 2.663 نقطة.

 مؤشر البورصة المصریة

في المقابل صعد مؤشر البورصة الثانوي للشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70»، متساوي الأوزان، خلال جلسة التداول بنسبة 0.04%، مسجلًا 6.112 نقطة، بينما صعد المؤشر الأوسع نطاقًا «إيجي إكس 100» متساوي الأوزان بنسبة 0.07%، مسجلًا 8.814 نقطة.

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