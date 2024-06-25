نشر عبد الله السعيد الوافد الجديد إلىالزمالك في الانتقالات الشتوية الأخيرة، منشورا عبر حسابه على «انستجرام»، يقبل فيه تحدي محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر، فما قصته؟.

عبد الله السعيد يقبل تحدي محمد صلاح.. ما القصة؟

البداية كانت عند لاعب ليفربول الإنجليزي وقائد منتخب مصر محمد صلاح، الذي قرر الدخول في تحدٍ مع عدد من المشاهير، من ضمنهم عبد الله السعيد، من خلال نشر صورة له نشر صورة صيفية بدون «فلتر»، وهو التحدي العالمي الذي يحمل اسم «Nofiltersummerchallenge».

عبد الله السعيد أعاد نشر صورة محمد صلاح، عبر خاصية «ستوري» على انستجرام الخاص به، معلقا: «لقد قبلت التحدي».

بيان نادي الزمالك بشأن الاعتذار عن خوض مباراة الأهلي

وكان الزمالك أصدر بيانا مساء أمس الاثنين، بشأن مباراة القمة مع الأهلي، جاء نصه:

«تؤكد إدارة النادي أنها تعلم جيداً ، أن جماهير الزمالك العظيمة دوماً تعشق اللحظات التي يلعب فيها فريق كرة القدم، كما تعلم أن المنافسة الشريفة كانت باستمرار شعارها على مدى أكثر من قرن من الزمان، إلا أن ظروفاً قهرية تمنعها من فعل ذلك في مباراة الدوري المقرر إقامتها غداً نظراً لغياب مبدأ تكافؤ الفرص الذي ترسيه قواعد ومبادىء كرة القدم».

وأضاف: «تتعهد الإدارة أن تعود في القريب العاجل للمنافسات الكروية الشريفة في دورينا، الذي نُجله و نحترمه، و نثمن مجهودات كافة الجهات التي تدعم صناعة كرة القدم في مصر، و فعلاً كنا نتمنى ألا نغيب عن الملاعب أبداً، فعذراً لأننا لا نملك سوى هذا القرار، و شكراً لتفهم الجماهير و دعمهم الذي لا يتوقف. الزمالك أولاً».