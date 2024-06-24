بيان رسمي.. الزمالك يحسم جدل مشاركته في مباراة القمة أمام الأهلي غدا.. عاجل

أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، رئيس النادي، رسميًا عدم خوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، لمباراة القمة أمام الأهلي، التي كانت مقررة في السابعة مساء غد باستاد القاهرة الدولي، ضمن الجولة 27 من مسابقة دوري Nile.

وأصدر النادي بيانا رسميا جاء كما يلي:-

«إدارة النادي تعلم جيداً أن جماهير الزمالك العظيمة دوماً تعشق اللحظات التي يلعب فيها فريق كرة القدم، كما تعلم أن المنافسة الشريفة كانت باستمرار شعارها على مدى أكثر من قرن من الزمان، إلا أن ظروفاً قهرية تمنعها من فعل ذلك في مباراة الدوري المقرر إقامتها غداً نظراً لغياب مبدأ تكافؤ الفرص الذي ترسيه قواعد ومبادئ كرة القدم .

وتتعهد الإدارة أن تعود في القريب العاجل للمنافسات الكروية الشريفة في دورينا، الذي نُجله ونحترمه، ونثمن مجهودات كافة الجهات التي تدعم صناعة كرة القدم في مصر، وفعلاً كنا نتمنى ألا نغيب عن الملاعب أبداً .

فعذراً لأننا لا نملك سوى هذا القرار، وشكراً لتفهم الجماهير ودعمهم الذي لا يتوقف».