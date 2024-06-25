ميناء نويبع البحري يستقبل 4 آلاف حاج منذ بدء رحلات العودة

استقبل ميناء نويبع البحري 4 آلاف حاج من حجاج البر، و92 باص حج من خلال ثماني رحلات للعبارة آيلة منذ بدء عودة رحلات العودة.

ووجه اللواء مهندس محمد عبد الرحيم رئيس هيئة مواني البحر الأحمر، برفع درجة الاستعداد بصالات السفر والوصول من «نظافة، تكيفات، إذاعة، شاشات، كاميرات»، وتجهيز الصالات بخدمات الإذاعة، ونظافة الميناء بالداخل والخارج، مع توفير كراسي خاصة لذوى الاحتياجات الخاصة، وتكريس جميع إمكانيات الميناء لصالح الحجاج والمسافرين، بالإضافة لتجهيز صالة VIP لخدمة الحجاج حالة وجود تكدسات وانتظام عمل محطة التحلية لدفع المياه المطلوبة للميناء.

توفير طاقم طبي وسيارتي إسعاف

وشدد رئيس الهيئة، على ضرورة التزام شركات السياحة والتوكيل الملاحي بمواعيد الحجز، وتوفير طاقم طبي وسيارتي إسعاف لنقل الحالات الطارئة للمستشفى، والتزام أعضاء المجتمع المينائي بسرعة انهاء الإجراءات، وتذليل كافة العقبات لخدمة حجاج بيت الله الحرام والتأكيد على ضرورة تواجد ممثل عن شركات السياحة التابع لها الأتوبيسات لحل أي مشاكل مع تواجد ممثل لوزارة السياحة في خلال فترة الحج، وقيام إدارة مرور نويبع بتنظيم خط سير أتوبيسات الحجاج حيال خروجها من الميناء.