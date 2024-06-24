«سياحة النواب» تناقش أزمة الحجاج بحضور ممثلي الحكومة غدا

تناقش لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب برئاسة النائبة نورا علي، غدًا، الثلاثاء أزمة الحجاج المصريين خلال موسم الحج بحضور ممثلي الحكومة وزارات السياحة والهجرة والخارجية ومسئولي شركات السياحة لمناقشة آخر المستجدات وأسباب وقوع الحدث.

تنظيم الحج

وأكّدت نورا علي رئيسة اللجنة أنَّه سيتمّ الاستماع إلى جميع الأطراف لتحديد المسئولية، مؤكّدة أنَّ اللجنة عقدت أكثر من اجتماع قبل موسم الحج حول تنظيم الحج وأصدرت توصيات واضحة لضمان راحة وسلامة الحجاج المصريين بالتعاون مع كل الأطراف.

وقالت النائبة لـ«الوطن» إنَّ اللجنة حذرت خلال التوصيات التي أصدرتها من منح الباركود لحاملي تأشيرات الزيارة قبل موسم الحج الحالي والتي كانت سبب في أزمة الموسم الحالي.

وقف ترخيص عدد من شركات السياحة

وأضافت رئيس لجنة الساحة بمجلس النواب أنَّ الحج لا يجب أن يتمّ إلا من خلال بوابة الحج الرسمية للدولة لضمان حقوق وـمن وسلامة الحجاج وحمايتهم من الكيانات الوهمية وسماسرة الحج ومعدومي الضمير الذين يستغلون مشاعر المصريين في الحج.

وأشادت بسرعة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة ورئيس الوزراء بتوجيهات رئيس الجمهورية وتشكيل خلية أزمة لمتابعة التطورات بشكل سريع.

في الوقت نفسه، تقدم عددً من النواب بطلبات إحاطة وبيانات عاجلة موجهة للحكومة حول أسباب أزمة الحجاج والإجراءات التي اتخذتها الحكومة لعدم تكرار ما حدث، ومن المتوقع أن تشهد الجلسة العامة غدًا لمجلس النواب في بدايتها إلقاء بيانات عاجلة حول أزمة الحجاج وإحالة طلبات الإحاطة للوزراء للرد عليها.

وأشاد عدد من النواب بسرعة توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة لمعالجة ومتابعة الأمر واتخاذ الحكومة لعدد من الإجراءات، منها وقف ترخيص عدد من شركات السياحة مع ضرورة تنظيم تأشيرات الزيارة والتنسيق مع الجانب السعودي.