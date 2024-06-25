تقديم خدمات التأمين الصحي الشامل لـ6 ملايين مواطن في المنيا

أعلن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، انضمام عروس الصعيد لمنظومة التأمين الصحي الشامل وذلك ضمن محافظات المرحلة الثانية، بهدف توفير رعاية طبية متكاملة ومميزة لأكثر من 6 ملايين مواطن من أبناء المنيا، وتقديم الخدمات الصحية فى أكثر من 370 وحدة صحية موزعة على مستوى مراكز المحافظة.

تحسين البنية التحتية والخدمات العامة

تأتي تصريحات محافظ المنيا، تزامنا مع الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو التى وصفها المحافظ أنها نقطة محورية ومرحلة فارقة فى تاريخ مصر الحديث، وتجسيد لروح الوحدة والإرادة الوطنية لجموع المصريين الطامحين لبناء حاضر أفضل ومستقبل مشرق للأجيال القادمة، مؤكدا أن رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي أسهمت بشكل كبير في تحقيق العديد من الإنجازات القومية والتنموية، بهدف تحسين البنية التحتية والخدمات العامة، لما لها من مردود إيجابي على المواطن المصرى فى ظل الجمهورية الجديدة.

تطوير ورفع كفاءة 7 مستشفيات حميات

وأوضح المحافظ، أن قطاع الصحة فى المنيا شهد طفرة كبيرة حيث تم الانتهاء من إنشاء 3 مستشفيات، هي «سمالوط وديرمواس وملوي»، وجار الإنشاء والتطوير الشامل لـ 5 مستشفيات هي «العدوة و مغاغة وبني مزار ومطاي وأبوقرقاص»، إلى جانب تطوير مستشفيات جامعة المنيا، كما تم تطوير ورفع كفاءة 7 مستشفيات حميات وأيضا 3 مستشفيات صدر، كما تم رفع كفاءة مستشفى التأمين الصحي وجراحات اليوم الواحد بسمالوط، بالإضافة إلى الوحدات الصحية والمراكز الطبية.