«سياحة النواب» تطالب بتأجيل مناقشة ملف الحج لتواجد الوزير بالخارج

طالبت نورا علي رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب بتأجيل عقد الاجتماع الطارئ، الذي كان مقررا عقده اليوم لمناقشة أزمة الحج هذا العام والحط غير النظامي.

وقالت النائبة خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن: «نتيجة وجود وزير السياحة والقيادات المعنية بهذا الملف، يجب تأجيل الاجتماع للغد نظرا لأهميته»، لافتة إلى أنَّه من الضروري الاستماع للحكومة لمعرفة كل الأمور.

مناقشة ملف الحج

وعقب المستشار الدكتور حنفي جبالي قائلا: «الموضوع مهم ويحتاج إلى المناقشة».

يشار إلى أنَّ لجنة السياحة والطيران كانت قد تابعت عن كثب طوال الأيام الماضية مع جميع الجهات المعنية تطورات الأوضاع الخاصة بالحجاج المصريين.

لجنة السياحة والطيران

وأكّدت اللجنة البرلمانية في بيان سابق لها أهمية الحج النظامي من خلال بوابة الحج، وأنه الضمانة للحفاظ على حقوق وأرواح الحجيج وحمايتهم من السماسرة وتغطيتهم بالرعاية والتأمين اللازمين.