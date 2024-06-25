الحكومة تتعهد أمام «النواب»: تخفيف الأحمال قدر الإمكان من أول يوليو

أعلن المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية، عقد اجتماع هام للحكومة بحضور الدكتور مصطفي مدبولي لتحديد الكميات المطلوبة من الغاز، مشيرا خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الآن، إلى أن هذه الكميات سيتم تدبيرها اليوم للمحطات بكامل طاقتها للوصول لتقليل وقت تخفيف الأحمال.

اجتماع عاجل للحكومة لبحث أزمة انقطاع التيار الكهربائي

وقال الوزير إن الحكومة تتعهد أمام مجلس النواب، بأنه اعتبارا من أول شهر يوليو سيكون تخفيف الأحمال بقدر الإمكان، كما شهدت الجلسة العامة عددا من البيانات العاجلة حول انقطاع التيار الكهربائي.

وطالبت النائبة إيرين سعيد عضو المجلس بضرورة مراعاة ارتفاع درجات الحرارة في المحافظات المختلفة، خاصة وأن بعض المحافظات مثل أسوان والأقصر تصل درجات الحرارة فيها لمعدلات غير مسبوقة، مطالبة بضرورة وضع خطة واستراتيجية من الحكومة للتخفيف عن الشعب.