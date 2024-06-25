كاتب صحفي: مصر تتمسك بخيار التفاوض لحل القضية الفلسطينية رغم تعنت إسرائيل

قال الدكتور أسامة السعيد، الكاتب الصحفي، إنَّ تشدد الحكومة الإسرائيلية مع الوسيط المصري في القضية الفلسطينية لن تحيده عن موقفه، لافتا إلى أنَّ الحل السياسي هو الوحيد المطروح علة الساحة لإنهاء الأزمة والخروج من حالة الفوضى التي تعانيها المنطقة بسبب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

«السعيد»: القاهرة متمسكة بخيار التفاوض وتدرك أهميته

وأضاف «السعيد»، خلال مداخلة له عبر «زووم»، ببرنامج «هذا الصباح»، والمُذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أنَّ إدراك القاهرة وإيمانها لأهمية الحل السياسي يجعلها تتمسك بخيار التفاوض وبدعم مفاوضات الهدنة مع إسرائيل، رغم ما تدركه مصر من محاولات التنصل التي تمارسها الحكومة الإسرائيلية، وعدم وجود إدارة سياسية كافية لدى بعض الأطراف للتوصل إلى هدنة تنهي هذا العدوان.

جهود لإقناع مختلف أطراف الأزمة بالهدنة

وأشار إلى أنه من ضمن الأدوات المتاحة لمصر هو إقناع الأطراف المختلفة بأهمية الدخول في هدنة وأنها مصلحة للجميع والدولة المصرية تسير في مسارات متوازية من أجل تقديم العون لأشقائنا في قطاع غزة.