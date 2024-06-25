إنجازات الدولة في مجال الكهرباء خلال 10 سنوات.. منها إنشاء 6 محطات لتوليد الغاز

كشفت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن تحديث شبكات النقل في مصر على مدار العشر سنوات الماضية، بامتداد 2364 كيلومترا إجمالي شبكات 500 كيلوفولت في 2014، فضلا عن تجديد 6006 كيلومترات بطول 500 كيلوفولت بنهاية 2020، إضافة إلى توليد قدرات بخارية - دورة مركبة - محطات ووحدات غازية - وحدات ديزل إلى 17 مشروعا في الفترة من 2014 إلى 2022، بإجمالي قدرات 28 ألفا و676 ميجاوات.

إنجازات وزارة الكهرباء في 10 سنوات

وفي بيان صحفي، أشارت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة إلى إنجازاتها في مجال تجديد شبكات النقل، وجاءت على النحو التالي:

- تحويل 6 محطات لتوليد الغاز إلى دورات مركبة بإجمالي قدرات 2440 ميجاوات.

- إنشاء 5 محطات توليد بنظام الدورة المركبة بإجمالي قدرات 17400 ميجاوات.

- إنشاء 5 محطات توليد بخارية بإجمالي قدرات 5200 ميجاوات.

- مشروع إنشاء محطات ضمن الخطة العاجلة بإجمالي قدرات 3636 ميجاوات.

تصدير فائض الكهرباء إلى دول الجوار

وأشار البيان إلى أن الحكومة اتجهت بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي من الكهرباء إلى تصدير الفائض إلى دور الجوار، وذلك عبر التحول إلى مركز إقليمي للطاقة من خلال تعزيز عمليات الربط مع الدول الأخرى، لافتا إلى أن مصر تستفيد من الموقع الاستراتيجي لها، بما يسهم في زيادة التنمية الاقتصادية للبلاد، وتطوير سوق البترول والغاز.