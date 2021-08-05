«الكهرباء» تكشف سبب نجاح محطات التوليد في تلافي ارتفاع الحرارة «فيديو»

قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن قطاع الكهرباء شهد طفرة على مستوى الإنتاج والنقل والتوزيع، وهو ما أدى إلى المردود الإيجابي الذي يعيشه المواطن في هذه الفترة، فرغم ارتفاع الأحمال الكهربية، حيث جرى تسجيل بالأمس أعلى حمل في السنوات السابقة بواقع 33400 ميجا وات، فإن هناك استقرار كبير، كما أن احتياطي الشبكة تخطى 11 ألف ميجا وات.

وأضاف «حمزة» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية خلود زهران، مقدمة برنامج «هذا الصباح»، المذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»: «أصبح الاعتماد على الوحدات الأكثر كفاءة على مستوى الإنتاج، كما أن خروج الوحدات للصيانة المبرمجة الخاصة بها يساعد في الحفاظ عليها وتكون جاهزيتها في درجات الحرارة العالية الأكبر، إذ تؤثر هذه الحرارة عليها، لكننا ننفذ عمليات الصيانة بشكل دوري وهو ما حقق مردودا إيجابيا».

وتابع المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة: «نعتمد على الوحدات الأكثر كفاءة، ولم نعد نعتمد على الوحدات المتقادمة، وبالنسبة لشبكات النقل والتوزيع، فقد جرى تطويرها، كما أن هناك برامج صيانة تتم في مواعيدها للتأكد من جاهزية المهمات الكهربائية والشبكات».

وأردف الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن هناك خطوط ربط بين مصر وبعض الدول مثل الأردن، ليبيا، والسودان وهي تعمل بدرجة كبيرة جدا من الكفاءة ويتراوح التصدير ما بين 400 ميجا و450 ميجا وات.