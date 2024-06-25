مع بداية الصيف بنصف الكرة الشمالي.. الكهرباء تنقطع في مناطق مختلفة حول العالم

تسجل عدة دول عربية وغربية انقطاعات في الكهرباء فيها مع بداية فصل الصيف في نصف الكرة الشمالي، وتسعى الحكومات المختلفة إلى السيطرة على قطع الكهرباء بشكل لا يعطل مصالح شعوبها خاصة في الدول العربية التي تشهد ارتفاعات في درجات الحرارة.

درجات مختلفة لانقطاع الكهرباء حول العالم

ونشرت شبكة «سي إن إن» الأمريكية تقريرًا موسعًا حول انقطاع الكهرباء في مناطق مختلفة حول العالم، وصنفت الشبكة الانقطاعات إلى 3 درجات وهي الانقطاع المتكرر والانقطاع المفاجئ، وأماكن يبرز فيها خطر الانقطاع للتيار الكهربائي.

وتشهد دول تونس وليبيا والكويت ومصر والعراق انقطاعات متكررة في الكهرباء، فيما تسجل دول الجبل الأسود والمملكة المتحدة وألبانيا وكرواتيا والبوسنة والإكوادور انقطاعات مفاجئا في التيار الكهربائي في الوقت الذي يوجد خطر انقطاع محتمل في الولايات المتحدة الأمريكية وشرق آسيا.

أسباب مختلفة لانقطاع الكهرباء

وأوضحت الشبكة أنَّ الأسباب متعددة ومنها تغير المناخ وموجات الحر، ومنها أيضا نقص إمدادات الغاز والحروب والنزاعات.

وخلصت دراسة بين عامي 2000 و2023 في الولايات المتحدة الأمريكية إلى أنَّ الطقس كان مسئولًا بنسبة 80% عن حالات انقطاع الكهرباء في أمريكا، إذ كان مسئول ارتفاع درجات الحرارة بنسبة 58% عن انقطاع الكهرباء، ونسبة 23% كانت مسئولة عن انخفاض الحرارة، ونسبة 14% من الأعاصير المدارية مسئولة عن انقطاع الكهرباء، في الوقت الذي تعد موجات الحر الشديدة مسئولة بنسبة 3% عن انقطاع الكهرباء وحرائق الغابات بنسبة 2%.