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حسام زكي: من الوارد وصول ترامب لرئاسة الولايات المتحدة الأمريكية

كتب:

منتصر سليمان
11:09 م | الجمعة 14 يونيو 2024
السفير حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية

السفير حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية

وصف السفير حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، الانتخابات الأمريكية بأنها شيء معقد للغاية، ولا أحد يستطيع أن يتوقع نتائجها.

هل ينجح بايدن في الانتخابات الرئاسية الأمريكية؟

وقال «زكي» خلال لقائه مع الإعلامية إيمان أبو طالب في برنامجها «بالخط العريض» على شاشة تليفزيون «الحياة»، إنّ نجاح الإدارة الأمريكية الحالية في وقف إطلاق النار في غزة وعودة الإعمار، قد يفتح الباب لتأييد بايدن في رئاسة البلاد مرة أخرى.

حظوظ ترامب في رئاسة أمريكا 

وأكد أن وصول ترامب للرئاسة الأمريكية قد يكون واردًا، ويتوقف ذلك على الحكم الذي سيصدر في حقه الشهر المقبل.

 جدير بالذكر أن برنامج «بالخط العريض» يذاع على شاشة «الحياة» كل يوم جمعة، في تمام الساعة الثامنة مساءً، من تقديم الإعلامية إيمان أبو طالب.

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