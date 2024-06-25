كاتب صحفي: المبادرات الصحية أنهت قوائم الانتظار وعالجت الملايين

قال الكاتب الصحفي محمد عبد الناصر، إنّ المنظومة الصحية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، شهدت تطورا كبيرا على مدار السنوات الماضية، على مستوى المنشآت الصحية والمبادرات الرئاسية، والتي ساهمت بشكل كبير في علاج المواطنين والكشف المبكر عن العديد من الأمراض والقضاء على أوبئة مثل فيروس «سي».

إجراء أكثر من مليوني تدخل جراحي بمبادرة القضاء على قوائم الانتظار

وتابع «عبد الناصر»، في حواره على شاشة «قناة dmc»، أنّ مبادرة القضاء على قوائم الانتظار شهدت أكثر من مليوني تدخل جراحي، مضيفا: «المبادرات الصحية قضت على قوائم الانتظار وأبرز انعكاساتها الكشف المبكر عن الأمراض، حيث لم نعد نصل إلى مستوى التدخل الجراحي بنفس النسب كما في السابق».

مبادرات دعمت صحة المرأة

وأشار إلى المبادرات التي دعمت صحة المرأة وقدّمت خدمات صحية لنحو 36 مليون مواطن، مثل الفحص المبكر للمقبلين على الزواج، ومبادرة كشف الاعتلال الكلوي، ومبادرات حديثي الولادة، والعديد من المبادرات التي استهدفت مختلف فئات المجتمع، ومنظومة التأمين الصحي الشامل المستهدف أن تغطي جميع محافظات مصر.