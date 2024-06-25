مدبولي: نسعى لوضع آليات تضمن إنهاء أزمة انقطاع الكهرباء

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنّ الحكومة تدرك جيدا أبعاد الأزمة الحالية المتعلقة بانقطاع الكهرباء لتخفيف الأحمال، والدولة بمختلف أجهزتها المعنية، تعمل على إنهاء هذه الأزمة في أقرب وقت ممكن.

وكشف مدبولي، خلال اجتماع لمناقشة حلول مشكلة انقطاع الكهرباء، وسبل تخفيض فترة تخفيف الأحمال، والتوصل إلى حلول جذرية للأزمة، عن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بسرعة العمل على إنهاء أزمة انقطاع الكهرباء، من خلال اتخاذ القرارات الكفيلة بتخفيض فترات انقطاع التيار الكهربائي.

وأوضح رئيس الوزراء، أنّ الرئيس السيسي وجّه بوضع مختلف الآليات الممكنة من أجل إنهاء الأزمة في أقرب وقت ممكن، مضيفا أنّ الحكومة تسعى حاليا لوضع الآليات التي تضمن إنهاء الأزمة، بالتنسيق مع الوزارات والأجهزة المعنية.

كما استعرض رئيس الوزراء، عددا من الإجراءات التي تم على الفور البدء في تنفيذها، بما يسهم في الحد من المشكلة وصولا إلى حلها بصورة كاملة، ومن المقرر أن يدلي الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتصريحات تليفزيونية اليوم لشرح أبعاد المشكلة وخطة الحكومة لمواجهتها.

حضر الاجتماع، الدكتور محمد شاكر المرقبي، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والمهندس جابر دسوقي، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، والمهندس ياسين محمد، رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وعدد من مسؤولي الجهات المعنية.