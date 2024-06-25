مستشار «التضامن»: مشروع «2 كفاية» يستهدف 1.1 مليون أسرة

قالت راندة فارس، مستشار وزير التضامن الاجتماعي لشؤون صحة وتنمية الأسرة ومشروع «2 كفاية»، إنَّ المشروع أطلق عام 2018، في إطار اهتمام الدولة بالصحة الإنجابية للأسر المصرية، ويعمل على محورين أساسيين: الأول رفع الطلب على وسائل تنظيم الأسرة عبر الحملات المختلفة، والثاني تجهيز عيادات تابعة للجمعيات الأهلية بمناطق محرومة من الخدمة، مشددة على أنه يستهدف مليون و100 ألف أسرة.

«فارس»: مشروع 2 كفاية تركيزه على مؤشر حاجات لم تلبى

وتابعت، خلال حوارها على شاشة «قناة dmc»، أنَّ المؤشر الأساسي الذي يعمل عليه مشروع 2 كفاية هو مؤشر الحاجات التي لم يتم تلبيتها، بمعنى سيدات لديهن الاستعداد لـ تنظيم الأسرة، ولكن لا تتوفر بنطاقهن أماكن تقدم الخدمة، ووفقا لمسح صحي سكاني أجري عام 2021، ظهر أنَّ نسبة الحاجة غير الملباة بلغت 13.8%، وهي فرص ضائعة على المجتمع لتحسين تعداد السكان وتنظيم الأسرة.

مزيد من تفاصيل الخدمات الجديدة

وأشارت إلى مزيد من تفاصيل الخدمات الجديدة التي يقدمها المشروع لدعم الصحة الإنجابية للمرأة بـ20 محافظة، قائلة: «الخدمات جميعها مجانية وهناك 65 عيادة حتى الآن تقدم الخدمات للسيدات والأسرة، وتستهدف بالأساس المحافظات الأعلى بمعدلات الإنجاب والفقر».