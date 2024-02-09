وزارة التضامن: 80% يرون أن تنظيم الأسرة قرار مشترك بين الرجل والمرأة

أكد الدكتور عاطف الشيتاني، مستشار وزارة التضامن الاجتماعي لشءون الصحة والسكان، أن نسبة الوعي لدى الشعب المصري بالسكان وتنظيم الأسرة 100%، موضحاً أن تنظيم الأسرة يعني تخطيط الأسرة وليس تحديد النسل، و80% من الأسر أجابوا أن تنظيم الأسرة قرار مشترك بين الرجل والمرأة.

وقال عاطف الشيتاني، في تقرير له، إن قرار تنظيم الأسرة الصائب يعني تحديد وتخطيط جميع الأهداف المتعلقة بالأسرة حول نوعية المعيشة التي يحتاجها الابن والبيئة التعليمية المناسبة له، بجانب المسكن المقرر العيش فيه.

تنظيم الأسرة

وأضاف «الشيتاني»، أنه إذا لم ينتبه الشباب لفكرة تنظيم الأسرة سيدفعوا الثمن باهظاً فيما بعد، موضحاً أنه هناك وقت مثالي للحمل ويجب على الرجل والمرأة إدراك فكرة عدد الأطفال جيداً، لافتاً إلى أن الدولة المصرية أشركت جميع المؤسسات في رسم سياسات للمستقبل، ووزارة التضامن لديها جميعات كثيرة تشرف عليها وتخطط معها ولديهم عيادات لتنظيم الأسرة وجميعات لديها مستشفيات.

عملية تخطيط الأسرة

وأشار إلى أن الجمعيات توفر البيئة المناسبة للمرأة التي ترغب في البدء في عملية تخطيط الأسرة سواء بتركيب موانع الحمل أو تقديم الاستشارات الطبية المهمة، لافتاً إلى أن الدولة التي ترغب في تحقيق التوازن السكاني يجب أن يكون متوسط الأطفال لكل أسرة 2 طفل وبهذا يتحقق الاستقرار السكاني أي أن يكون عدد المواليد يساوي عدد الوفيات.