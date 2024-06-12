تقديم خدمات الصحة الإنجابية لـ38 ألف سيدة ضمن «حقك تنظمي» في المنيا

أعلن الدكتور محمد حسانين وكيل وزارة الصحة والسكان بالمنيا، أنّ عيادات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية قدمت خدماتها لـ38 ألفًا و326 منتفعة، وذلك ضمن فعاليات الحملة التنشيطية لخدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية تحت شعار «حقك تنظمي» التي تم تنفيذها خلال الفترة من الأحد 26 مايو الماضي حتى الخميس 6 يونيو الجاري، لافتاً إلى تقديم جميع خدمات وسائل تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية للمنتفعات مجانًا فضلًا عن تنفيذ ندوات للتوعية والتثقيف الصحي للمترددات.

تقديم المشورة الطبية لـ37 ألف سيدة

وأوضحت الدكتورة وفاء بدوي مدير الإدارة العامة لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، أنّ فعاليات الحملة أسفرت عن تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية لـ38 ألفًا و326 منتفعة، وصرف 39 ألفًا و666 من وسائل تنظيم الأسرة المختلفة، وتقديم خدمات طبية شملت إجراء 984 كشف نساء وعمل سونار لـ407 سيدات، وتقديم المشورة الطبية لـ37101 سيدة.