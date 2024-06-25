العالم يغرق في الظلام بسبب ارتفاع درجات الحرارة غير مسبوق.. والملايين دون كهرباء

تشهد عدة دول انقطاعا للتيار الكهربائي، لأسباب مختلفة، بينها الإكوادور التي غرقت بالكامل في الظلام الدامس، بينما عانت 40 منطقة في الكويت من نفس الأزمة، في الوقت الذي عدّلت العراق مواعيد ساعات العمل بسبب أزمة الطاقة.

مئات الملايين يعيشون دون كهرباء

في السياق، كشفت تقارير صادرة عن البنك الدولي والوكالة الدولية للطاقة المتجددة، أن 685 مليون شخص حول العالم يعيشون دون كهرباء، وهوالعدد الأكبر منذ 10 سنوات، بزيادة 10 ملايين شخص عن العدد الذي كان في عام 2021.

وأرجع البنك الدولي السبب إلى زيادة أعداد السكان واستمرار أزمة الطاقة والتضخم والتوترات السياسية والجيوسياسية.

الكهرباء في الكويت

ويشهد الصيف الحالي أزمات كهرباء متتالية، إذ تسجل الكويت منذ أسبوعين انقطاعات في الكهرباء نتيجة زيادة الاستخدام ووجود عجز في محطات توليد الطاقة، فيما أصدرت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الكويتية بيانًا، أوضحت فيه مواعيد وأماكن انقطاع الكهرباء في 40 منطقة، وسط سعي البلاد للربط الكهربائي مع دول مجلس التعاون الخليج الخمس الأخرى لحل هذه الأزمة، وأرجعت الوزارة السبب إلى ارتفاع درجات الحرارة العام الجاري بشكل غير مسبوق.

الإكوادور تغرق في العتمة

وقبل أيام قليلة غرقت الإكوادور بالكامل في الظلام نتيجة شلل شكبة الكهرباء، وتعطلت خدمات المترو وحركة المرور وغيرها من الخدمات الحيوية، ونزل الركاب من المترو، وأكملوا الطريق إلى منازلهم على الأقدام، واستمر الظلام في البلاد 3 ساعات، حتى استعادة 95% من طاقة الشبكة الكهربائية مرة أخرى، بحسب بيان حكومي.

ساعات العمل والكهرباء في العراق

وفي العراق تسببت ارتفاعات درجات الحرارة التي تجاوز الـ50 مئوية في تقليل ساعات العمل إلى 6 ساعات بدلا من 7 من أجل العمل على تخفيف الأعباء على المواطنين، وترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية.