«الأرصاد» تحذر من ارتفاع درجات الحرارة اليوم.. ما السبب؟

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء 25-6-2024، إذ يسود طقس شديد الحرارة والرطوبة على أغلب الأنحاء، حارا رطبا على السواحل الشمالية، ومائلا للحرارة رطبا على أغلب الأنحاء ليلاً، ومعتدلا على السواحل الشمالية.

«الأرصاد» تحذر من ارتفاع نسب الرطوبة

وكشفت هيئة الأرصاد عن سبب ارتفاع درجات الحرارة، موضحة أن الأمر يرتبط بارتفاع نسبة الرطوبة، والتي لها تأثير كبير على حالة الطقس، حيث تزيد الإحساس بدرجة الحرارة بقيم تتراوح من 2 إلى 3 درجات مئوية.

درجات الحرارة اليوم الثلاثاء

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة العظمى والمحسوسة اليوم، وفقا لتوقعات الأرصاد الجوية:

- القاهرة الكبرى والوجه البحري.. العظمى 39 درجة والمحسوسة 41 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية.. العظمى 32 درجة والمحسوسة 35 درجة مئوية.

- جنوب سيناء.. العظمى 42 درجة والمحسوسة 44 درجة مئوية.

- شمال الصعيد.. العظمى 41 درجة والمحسوسة 42 درجة مئوية.

جنوب الصعيد.. العظمى 45 درجة والمحسوسة 45 درجة مئوية.