مخاوف من انهيار منظومة الكهرباء في أوروبا.. القارة العجوز تواجه أزمة طاقة

يزداد الضغط على الطاقة بشكل كبير في ظل ارتفاع درجات الحرارة في العديد من دول العالم وبينها أوروبا، إذ يحتاج الناس إلى تشغيل أجهزة التكييف للتخفيف من درجات الحرارة المرتفعة، ما يؤدي إلى زيادة الضغط على شبكات التوزيع، ويزيد من فرص انقطاعات في التيار الكهربائي، وتقليل القدرة الكهربائية التي يمكن نقلها عبر الشبكات، كما يزيد من خطر حدوث أعطال في المحولات.

المملكة المتحدة تتعرض لانقطاعات طارئة في الكهرباء

وتعرضت العديد من الدول الأوروبية والمملكة المتحدة، هذا الأسبوع لانقطاعات طارئة في الكهرباء. وفي الأسابيع المقبلة، قد تواجه دول أخرى خطرًا مماثلًا، خاصة بعد انقطاع الكهرباء في مطار مانشستر في المملكة المتحدة، الأحد الماضي، والذي يعد أحد أكثر المطارات ازدحامًا، ما تسبب في تأخير وإلغاء الرحلات، وفقا لسكاي نيوز.

أزمة طاقة في إسبانيا والنمسا

وتدرس إسبانيا وعدد من الدول الأوروبية اتخاذ إجراءات للتعامل مع انقطاعات الكهرباء في جميع أنحاء البلاد، نتيجة لأزمة الطاقة وارتفاع درجات الحرارة، وتثير هذه المشكلة مخاوف من انهيار نظام الكهرباء في البلاد، ما قد يؤثر أيضًا سلبًا على الدول المجاورة، وفقًا لتقرير صحيفة «الكونفدنثيال» الإسبانية.

وحذرت النمسا من وقوع أزمة حادة بسبب ارتفاع درجات الحرارة في البلاد، مما سيؤدي إلى انقطاع التيار الكهربائي.