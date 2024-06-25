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«التعليم العالي»: مصر الأولى إفريقيا في مجال النشر الدولي بالبحث العلمي

كتب:

أحمد أبوضيف
02:20 م | الثلاثاء 25 يونيو 2024
الدكتور أيمن عاشور - وزير التعليم العالي

الدكتور أيمن عاشور - وزير التعليم العالي

قال الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إنّ العمل على المدينة الطبية في عين شمس بدأ منذ 2014 بالتعاون والتنسيق بين هندسة عين شمس وطب عين شمس، بعد وضع خطط عمل لعلاج مشكلات المستشفيات الجامعية، والتي تتمثل في مبانٍ قديمة وقاعات أفراح موجودة إلى جانب المستشفيات، فضلا عن تطوير وضم الحدائق الصغيرة المجاورة لتكون داخل أسوار المدينة الطبية.

وأكد وزير التعليم العالي، خلال افتتاح وحدة السكتة الدماغية في جامعة عين شمس بحضور وزير التعليم العالي، أنّ هناك 4 أدوار في المستشفيات الجامعية، وهي «التعليم والتدريب والبحث العلمي والعلاج»، لافتا إلى التطوير الكبير الذي حدث في البحث العلمي بمصر، حيث أصبحت رقم 1 في إفريقيا بالنشر الدولي في البحث العلمي.

 

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أحمد أبوضيف
بقلم أحمد أبوضيف

محرر شئون الجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.