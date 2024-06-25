عروض مجانية في روض الفرج والسامر في مهرجان فرق الأقاليم الليلة

تستمر العروض المسرحية المقدمة ضمن المهرجان الختامي لفرق الأقاليم المسرحية، على مسرحي السامر في العجوزة وقصر ثقافة روض الفرج مجانا، ضمن دورته الـ46 التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، حتى 29 يونيو الحالي.

عرض «طبيب رغم أنفه»

ويشهد قصر ثقافة روض الفرج في السابعة مساء اليوم، العرض المسرحي «طبيب رغم أنفه» لفرقة قومية المنوفية، عن رائعة الكاتب الفرنسي موليير، وإخراج إبراهيم المهدي.

تدور أحداثه حول «مارتين» التي تريد الانتقام من زوجها بعد ضربها، فتقرر توريطه في علاج ابنة أحد الأشخاص الأثرياء بعد أن علمت بشأن مرضها من خادمين عابرين وتقنعهما بأنّ زوجها طبيب ماهر وهو ليس بطبيب، وتتوالى الأحداث.

عرض «ثورة الفلاحين»

وفي التاسعة مساء يشهد مسرح السامر بالعجوزة عرض «ثورة الفلاحين» لفرقة قصر ثقافة غزل المحلة، عن النص المسرحي «فونتي أبيخونا» للشاعر والكاتب الإسباني لوبي دي فيجا وإخراج عبد الرحمن سالم.

وتدور أحداثه حول قرية تنعم بالأمن والاستقرار، إلى أن يأتي إليها العمدة الجديد «فرنان» ليمارس كل أساليب البطش داخل القرية، فيقرر أهلها الانتقام منه.