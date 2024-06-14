رئيس «قصور الثقافة»: 20 دار سينمائية بـ18 محافظة تنتظر جمهور عيد الأضحى

كشف عمرو البسيوني، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، عن إعداد برنامج مميز لجمهور الثقافة الجماهيرية، على مستوى جمهورية مصر العربية، خلال فترة عيد الأضحى.

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كل الزاويا»، المُذاع عبر قناة «ON»، مع الإعلامية سارة حازم: «لدينا سينما الشعب، وهناك 20 سينما شعبي تعمل على مستوى 18 محافظة، نقدم فيها 4 أفلام جديدة».

وتابع: «عودنا جمهور الثقافة الجماهيرية، وجمهور قصور الثقافة، أننا بنكون كامل العدد فى كل عيد، لدينا خطة للتوسع في باقي المحافظات، وكل الإنشاءات الجديدة، يكون بها دور عرض سينما، مجهزة كمسرح وسينما، وهناك مواقع تكون مجهزة كسينما فقط».

وأكمل: «في أيام الأعياد نكثف عمل السينما، لأن محافظات مصر كلها متعطشة للسينما، فالأسرة المصرية تكون لديها الرغبة للخروج فى العيد، والأماكن مجهزة بشكل جيد من حيث التكييفات والأصوات والشاشة».

وقال: «تم توقيع بروتوكول تعاون مع الشركة المتحدة، لعرض الأفلام الحديثة فى السوق، لدينا 4 أفلام حديثة على مستوى الـ20 سينما، بنشتغل 6 حفلات من 10 صباحا حتى 12 مساءً، وسعر التذكرة موحد فى العيد بقيمة 40 جنيهًا، عندنا 3 حفلات نهارية، و3 حفلات مسائية».