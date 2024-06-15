قصور الثقافة تستعيد ذكريات الثمانينيات والتسعينيات بحفلات مجانية على السامر

يشهد مسرح السامر بالعجوزة في التاسعة مساء الاثنين المقبل ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، الدراما الاستعراضية الغنائية «نوستالجيا 80 / 90»، ضمن احتفالات وزارة الثقافة بالعيد، وتقام الفعالية برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، وتنظمها مجانا، الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو البسيوني، ضمن برنامج حافل ومتنوع للهيئة على مدار أيام العيد.

فقرات غنائية واسكتشات فنية

وتقدم من خلال الدراما الاستعراضية باقة متميزة من الفقرات الغنائية والاسكتشات الفنية لأبرز الأعمال الفنية والبرامج والمسلسلات والأفلام والمسرحيات والأغاني والإعلانات التي نالت شهرة واسعة في فترتي الثمانينيات والتسعينيات، كمحاولة لاسترجاع الذكريات والتعريف بالهوية الفنية المصرية.

عرض الدراما الاستعراضية الغنائية 80 / 90، إنتاج الهيئة العامة لقصور الثقافة، رؤية وإخراج تامر عبد المنعم، وبطولة أعضاء فرقة السامر المسرحية، استعراضات فرق بورسعيد والحرية وسوهاج وروض الفرج للفنون الشعبية، إعداد التصور الموسيقي وإعادة التوزيع للعرض محمد مصطفى، ديكور محمد جابر، ماكياج إسلام عباس، مصمم أزياء رنا عبد المجيد، وتقام بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية.

ويستمر عرض الدراما بمسرح السامر لمدة ثلاثة أيام حتى الأربعاء 19 يونيو الجاري، وتقدم في اليوم التالي على مسرح قصر ثقافة القناطر، ومن المقرر أن تنطلق بعدها إلى عدد من المحافظات الساحلية ضمن العروض الفنية الخاصة بمبادرة «ثقافتنا في إجازتنا».