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مصطفى كامل يعلن زيادة معاشات الموسيقيين بنسبة 10%

كتب:

ضحى محمد
03:00 م | الثلاثاء 25 يونيو 2024
مصطفى كامل

مصطفى كامل

أعلن الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، زيادة معاشات الموسيقيين بنسبة 10%، على أن يتم صرفها بدءًا من الغد، مشيرا إلى أنه خلال عام ونصف ارتفعت معاشات الموسيقيين بنسبة 80%.

مصطفى كامل يعلن زيادة معاشات الموسيقيين بنسبة 10 %

كتب مصطفى كامل منشورًا عبر حسابها الشخصي بموقع «فيس بوك»، جاء فيه: «مبروك للزملاء أصحاب المعاشات، من الغد صرف المعاشات بزيادة 10%، والمعاش الكامل 1890 جنيها، الحمد لله خلال سنة ونصف فقط زيادة المعاش بقيمة 80%».

نجاحات في تاريخ مصطفى كامل بالنقابة

ومن جهة أخرى، أعلن مؤخرا الفنان مصطفى كامل تحقيق النقابة إيرادات بلغت 227 مليون جنيه خلال مدة وجوده على مقعد النقيب، والتي تصل إلى عام وسبعة أشهر فقط.

حفل لمصطفى كامل

يذكر أن الفنان مصطفى كامل، أحيا الفنان مصطفى كامل نقيب الموسيقيين، أولى حفلاته بموسم الصيف في العلمين منذ أيام، ورفع شعار كامل العدد، وحرص على تقديم باقة كبيرة من أغنياته القديمة والحديثة التي تفاعل معها الجمهور منذ بداية الحفل.

 

 

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بقلم ضحى محمد

محررة صحفية في قسم الفن، حاصلة على بكالوريوس إعلام جامعة القاهرة.