تعرض الفنان مصطفى كامل لوعكة صحية ونقله إلى المستشفى

تعرض الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، لوعكة صحية مفاجئة، أدت إلى دخوله أحد المستشفيات في منطقة المهندسين، لإجراء بعض الفحوصات اللازمة.

تطورات الحالة الصحية لمصطفى كامل

كشف حلمي عبد الباقي، صديقه المقرب في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، تطورات الحالة الصحية لمصطفى كامل، إذ قال: «هو كويس دلوقتي، واتحسن كتير، دعواتكم له بالسلامة والصحة».

تكريم نقيب الموسيقين في لبنان

كان مصطفى كامل، كرم منذ أيام قليلة ماضية، الفنان فريد بوسعيد، نقيب الموسيقيين في لبنان، بمقر النقابة بالقاهرة، بحضور حلمي عبد الباقي، وكيل أول النقابة، ووفد كبير من دولة لبنان.

قال مصطفى كامل، أثناء تسليمه التكريم لفريد بوسعيد: «إنه يشكر نقابة الموسيقيين في لبنان، على تعاونها الدائم، لتسهيل عمل الفنانين في البلدين، داعيا إلى إنشاء اتحاد النقابات الفنية العربية، ليشمل جميع الدول العربية، وليس مصر ولبنان فقط».