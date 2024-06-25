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حركة مناهضة الفصل العنصري تتهم إدارة بايدن بمساعدة إسرائيل في إبادة سكان غزة

كتب:

منى صلاح
03:07 م | الثلاثاء 25 يونيو 2024
حرب غزة- أرشيفية

حرب غزة- أرشيفية

قال رئيس حركة مناهضة الفصل العنصري، فرانك شيكاني، إنَّ الولايات المتحدة تساعد إسرائيل على تنفيذ عمليات الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين.

وأضاف رئيس حركة مناهضة الفصل العنصري، في تصريحاته التي نقلتها قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل: «الفلسطينيون هم من يدفعون ثمن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة».

وتابع: «نحشد الجهود كافة لوقف الاحتلال العنصري الذي تمارسه إسرائيل ضد الفلسطينيين».

وأشار رئيس حركة مناهضة الفصل العنصري، إلى أن المجتمع الدولي فشل في تحمل مسؤوليته تجاه الإبادة الجماعية الإسرائيلية بحق الفلسطينيين، مؤكدا أن إسرائيل تتجاهل جميع القوانين الدولية وقرارات الأمم المتحدة.

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