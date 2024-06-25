مدبولي: سنعود لتخفيف الأحمال لمدة ساعتين فقط بداية من الأسبوع المقبل

قال مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إنَّ الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بالتدخل بصورة استثنائية وحل آثار المعاناة التي حدثت أمس نتيجة قطع الكهرباء، ولذلك جار وضع خطة استباقية واستثنائية لفترة الصيف بهدف تخفيف قطع الكهرباء والموجات الحارة طوال فترة الصيف.

الحكومة تستهدف زيرو انقطاع كهرباء خلال فترة الصيف

وتابع مدبولي أنَّ الحكومة تستهدف زيرو انقطاع كهرباء خلال فترة الصيف، ولتحقيق ذلك يتطلب الأمر منتجات بمليار دولار أمريكي بخلاف 180 مليون دولار تمّ تدبيرها خلال 48 ساعة.

واستكمل مدبولي أنَّه بدأ التعاقد فوريًا على الشحنات ولكنها تستغرق وقتًا، وسنكون قادرين للحجم الكامل للشحنات التي تمكن من وقف قطاع الكهرباء فترة الصيف من الأسبوع الثالث من شهر يوليو، وحتى نهاية الأسبوع يستمر قطع الكهرباء لمدة 3 ساعات باليوم.

وقف قطع الكهرباء مع الأسبوع الثالث من يوليو في فترة الصيف

وشدد رئيس الوزراء على أنَّه بدءا من الأسبوع المقبل سنعود مرة أخرى لتطبيق قطع الكهرباء وتخفيف الأحمال لمدة ساعتين، ومع الأسبوع الثالث من يوليو يتوقف قطع الكهرباء نهائيًا في الصيف.