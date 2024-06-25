مدبولي يشرح أسباب الزيادة في تخفيف أحمال الكهرباء أمس: عطل بأحد حقول الغاز

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنّ أحد حقول الغاز في دول الجوار، التي تضخ بصورة كبيرة داخل الشبكة الإقليمية وتستفيد مصر من خدماته، خرج عن الخدمة بسبب عطل فني لأكثر من 12 ساعة، ما تسبب في زيادة فترة انقطاع الكهرباء.

وأكد مدبولي خلال كلمته في مؤتمر صحفي، أنّه جرى تشكيل خلية أزمة لمتابعة مشكلة حقل الغاز طوال الليل، حتى عودة الحقل للإنتاج صباح اليوم بكامل قوته.