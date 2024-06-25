حلقة نقاشية عن تطوير البنية التحتية في مصر ضمن معرض «Big 5 Construct»

يسلط معرض «Big 5 Construct Egypt» ومعرض مصر للبنية التحتية والمياه تحت رعاية وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتي تنظمه «دي إم جي إيفنتس» الرائدة في تنظيم الفعاليات الحية، الضوء على عدد من القضايا المهمة في قطاع الإنشاءات والبنية التحتية والمياه.

تطوير البنية التحتية والإنشاءات في مصر

وبدأ المعرض فعالياته بحلقة نقاش حكومية حول قيادة رؤية تطوير البنية التحتية والإنشاءات في مصر، كما يقدم البرنامج الحواري «محادثات 5 Big» جلسات تعليمية نظرية وعملية تحت 4 مسميات رئيسية «التكنولوجيا وإدارة المشروعات والاستدامة وإدارة المرافق».

فيما ناقشت جلسات 360Infra و360Water العوامل المهمة للبنية التحتية والنظام البيئي للمياه، مع مناقشات حول دفع خطط التنمية الوطنية لهذه القطاعات، كما يتيح المعرض جولة للزوار يصاحبهم فيها مرشدين على مسار منسق إلى أجنحة محددة مع تقديم وشرح حلول مبتكرة وطريقة مميزة لإطلاق وعرض المنتجات.

وفي السياق ذاته، يشهد آخر أيام المعرض برنامج مبتكرين «بكرة»، والذي يشمل ورش عمل تتضمن فرص تعلم ومسابقات وابتكارات مصممة خصيصا للطلبة.