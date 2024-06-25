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7 معلومات عن معرض Egypt Construct 5 Big.. انطلق اليوم

كتب:

محمد سعيد الشماع
02:11 م | الثلاثاء 25 يونيو 2024
فعاليات المعرض

فعاليات المعرض

انطلقت فعاليات معرض Egypt Construct 5 Big صباح اليوم الثلاثاء، داخل مركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس في القاهرة، والذي تمتد فعالياته على مدار 3 أيام.

وتستعرض «الوطن» كافة المعلومات حول المعرض في دورته السادسة، والذي يعد من أكبر المعارض في مجال مواد البناء.

معلومات حول معرض Egypt Construct 5 Big

1- يضم 300 عارض.

2- يشارك في المعرض أكثر من 20 دولة.

3 - سيتم تنفيذ عدد 34 محادثة معتمدة حول التطوير المهني المستمر.

4 - يضم المعرض 9 قطاعات، أبرزها: مواد البناء، وأعمال الميكانيكا والكهرباء والسباكة، والبناء الرقمي، وأدوات التشييد والبناء، والطاقة الشمسية.

5 - يقام المعرض تحت رعاية وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

6 - يُقام المعرض بالتزامن مع معرض مصر للبنية التحتية والمياه.

7- يقام المعرض على مدار 3 أيام تبدأ من اليوم الثلاثاء وحتى يوم الخميس المقبل، داخل مركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع للخامس.

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