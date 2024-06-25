مدبولي يعرض تفاصيل توجيهات الرئيس السيسي للحكومة بحل أزمة الكهرباء

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي وجّه بالتدخل لتخفيف آثار معاناة خطة تخفيف أحمال الكهرباء، موضحا أنّ الحكومة خصصت مليار و180 مليون دولار لتجاوز آثار ارتفاع الحرارة.

وبيّن مدبولي، التوجيهات الرئاسية لتخفيف وإنهاء الأزمة في أقرب وقت ممكن، كما يلي.

- وضع الآليات الممكنة لإنهاء الأزمة في أقرب وقت ممكن.

- وضع آليات تضمن إنهاء الأزمة بالتنسيق مع الوزارات والأجهزة المعنية.

- اتخاذ قرارات بتخفيض فترات انقطاع التيار الكهربائي.

- إنهاء أزمة انقطاع الكهرباء في أسرع وقت.

إجراءات تخفيف أحمال الكهرباء نهائيا

وكشف رئيس الوزراء خلال مؤتمر في العاصمة الإدارية الجديدة، عن إجراءات الحكومة لتخفيف وإنهاء الأزمة كما يلي.

- إيقاف قطع التيار الكهربائي تماما خلال فصل الصيف اعتبارًا من الأسبوع الثالث من شهر يوليو.

- شغلنا الشاغل حل أزمة تخفيف أحمال الكهرباء بصورة نهائية.

- نسعى لوقف تطبيق خطة تخفيف أحمال الكهرباء قبل نهاية العام الجاري.

- وزير البترول طلب زيادة الاحتياطات الاستراتيجية لمصر من المازوت تحسبًا للحرارة الكبيرة بالصيف.

- سنستورد كميات إضافية من المازوت بقيمة 180 مليون دولار لزيادة الاحتياطات منه لمحطات الكهرباء.

- غلق المحال التجارية في العاشرة مساءً في الطرق والمولات عدا الصيدليات والسوبر ماركت اعتبارًا من أول يوليو.