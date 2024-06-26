9 أسباب تجعلك تتناول الفاكهة الشهيرة.. إليك فوائد التين الشوكي

بدأ موسم حصاد التين الشوكي أشهر الفواكه الصيفية المفضلة عند الكثيرين، لمذاقه اللذيذ وفوائده المتعددة، الجميع يفضل شراءه من عربات التين الشوكي التي تتجول طيلة النهار والليل في محافظات مصر يوميًا في مختلف الشوارع، ويجهل البعض أنها فاكهة لها فوائد صحة كثيرة.

تستعرض «الوطن» ما يحدث للجسم عند تناول التين الشوكي وفقًا للدكتور شادي عبد العال، استشاري التغذية العلاجية.

فوائد تناول التين الشوكي

1- تحسن الحالة المزاجية والشعور بالارتياح والسعادة بسبب تقليل الضغوط.

2- يحتوي التين الشوكي على مجموعة عالية من المعادن والفيتامينات.

3- بديل للألبان للأطفال نظرًا لاحتوائه على نسبة عالية من «الكالسيوم»، ما يسهم في نمو العظام ويعالج هشاشة العظام.

4- من أكثر الفواكه الغنية بفايتامين c، وثمرة واحدة منه تمد الجسم بثلث احتياجاته من الفيتامين الذي يسهم في رفع مستوى المناعة.

5- تحسين وظائف الجسم وتخفض درجات الحرارة الداخلية.

6- يساعد التين الشوكي على معالجة بثور البشرة وتمد الجسم بمقدار عالٍ من السوائل، ما يعمل على ترطيب الجلد وإنعاشه.

التين الشوكي ومستويات السكر والضغط في الدم

7- التين الشوكي يحافظ على رشاقة الجسم لأن الثمرة الواحدة با 30 سعر حراري فقط.

8- يحافظ على مستويات السكر والضغط والكوليستيرول في الدم، لأنه قليل الصوديوم مما يجعله آمنا صحيا لا يزيد الوزن.

9- يساهم في تقوية الجهاز المناعي بالجسم ويقلل من فرص الإصابة بالأمراض.