وزير الصحة: لا يمكن لأي دولة علاج المواطنين دون مشاركة المجتمع المدني

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة، إنه يخطئ من يتصور أن الدولة المصرية أو أي دولة في العالم تستطيع علاج المواطنين دون مشاركة المجتمع المدني.

وأشار خلال افتتاح وحدة السكتة الدماغية بكلية الطب جامعة عين شمس، بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور أيمن عاشور، وعدد من قيادات الجامعة، إلى ضرورة التوسع في افتتاح وحدات السكتات الدماغة في كل المحافظات، وأن التدخل لعلاج السكتات الدماغية يكون في الدقائق الأولى.

وأكد أهمية التعاون بين وزارتي التعليم العالي والصحة من أجل توفير منظومة واحدة لعلاج السكتات الدماغية: «المريض المصري ما يفرقشي معاه دا صحة ولا مستشفيات جامعية، ولكن يفرق معاه يحصل على العلاج وفق الإمكانيات، لذلك التكامل بين الصحة أو المستشفيات الجامعية لصالح المواطن المصري وليس لأي لصالح أي مسؤول».