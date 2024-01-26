7 فوائد صحية لـ«أبو فروة».. يقوي المفاصل ويحارب هشاشة العظام

ثمرة أبو فروة أو الكستناء كما يطلق عليها البعض، تصنف ضمن المكسرات، وتزرع في الصين، واليابان، ودول أمريكا، تكون الثمرة عبارة عن حبة صغيرة بيضاء اللون، مغلفة بطبقتين إحداهما شوكية والأخرى بنية وصلبة بعض الشئ.

وتعد ثمرة أبو فروة من الفواكهة ذات النكهة المميزة، فضلًا عن فوائدها العديدة لصحة الجسم بشكل عام.

ووفقًا لما ذكرته دكتورة غادة الصايغ، أخصائي التغذية العلاجية، من تصريحات خاصة لـ«الوطن»، نوضح لكم فوائد أبو فروة لصحة الإنسان، كما نرصد الأمراض التي يكافحها.

أبو فروة ذو فوائد عديدة للصحة العامة

تحتوي ثمرة أبو فروة على الكثير من الفيتامينات والمعادن الضرورية للجسم، مثل فيتامين سي، وفيتامين أ، أما عن المعادن الهامة فتتمثل في: «النحاس والحديد والمنجنيز»، بالإضافة لاحتوائه على مركبات مضادة للأكسدة، ما يجعله مفيدا لكل عضو في جسم الإنسان.

فوائد أبو فروة

منع التعرض للجلطات

احتواء ثمرة أبو فروة على المنجنيز يجعلها من الثمرات الهامة لصحة القلب والشرايين، حيث يقضي على الجذور الحرة التي تتسبب في تكون الجلطات.

علاج آلام المفاصل

من فوائد أبو فروة أنه يساهم في علاج آلام المفاصل وتقليل نسبة الخشونة، إذ يحتوي على الدهون الصحية التي تعمل على تقليل الالتهابات بشكل عام.

منع هشاشة العظام

يضم أبو فروة نسبة عالية من النحاس والكالسيوم والزنك، بالإضافة إلى الحديد، والتي بدورها تعمل على دعم صحة العظام، ومنع تعرضها للهشاشة.

منع ارتفاع ضغط الدم

البوتاسيوم، يساهم في التحكم بضغط الدم عبر السيطرة على حركة الماء في الجسم، مع تقليل نسبة الصوديوم، وعلى هذا تعد ثمرة أبو فروة مساهم مثالي في التحكم بضغط الدم.

مكافحة مرض السرطان

مضادات الأكسدة المتوافرة بكثرة في ثمرة أبو فروة، تجعله يساعد في الوقاية من الأمراض السرطانية، كما تعمل على علاجه مع الوقت، بالإضافة لأهميته لمرضى السرطان، حيث يحتوي على فيتامين سي، وفيتامين هـ، بجانب الأوميجا 3 الدهنية.

كيفية تناول ثمار أبو فروة

عادًة ما يتم تناول أبو فروة مشوي، ولكن يمكن أن يتم تناوله بصورته النيئة، أو في صورته المسلوقة، كما يطحنه بعض الأشخاص ويستعملوا مطحونه في تحضير المخبوزات.