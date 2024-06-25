وظائف شاغرة في بنك مصر 2024.. اعرف الشروط وطريقة التقديم

أعلن بنك مصر عبر صفحته الرسمية على موقع التوظيف لينكد إن، وظائف خالية جديدة في بنك مصر بمجال العلاقات العامة لخريجي كليات وأقسام الإعلام وما يعادلها من شهادات، إذ يحرص البنك على توفير الكثير من الفرص لراغبي العمل بالمجال المصرفي في الكثير من المجالات المختلفة لمساعدة الشباب على تحقيق الاستقلال المادي بالحصول على مصدر دخل شهري ثابت.

وأوضح بنك مصر كافة التفاصيل الخاصة بوظائف العلاقات العامة في فروعه المختلفة، ونوضح من خلال هذا التقرير مسؤوليات العمل، والشروط المطلوبة وكيفية التقديم للوظائف كالتالي:

مسؤوليات العمل في بنك مصر

- تطوير وتنفيذ استراتيجيات العلاقات العامة.

- الاهتمام بالعلاقات الإعلامية وبناء والحفاظ على العلاقات مع الصحفيين والمدونين وممثلي وسائل الإعلام الآخرين.

- إنشاء المحتوى وتطوير النشرات الصحفية ومجموعات الوسائط ومحتوى الوسائط الاجتماعية ومواد الاتصال الأخرى التي تتوافق مع استراتيجية العلاقات العامة للشركة.

- تخطيط وإدارة الأحداث وتنظيم المؤتمرات الصحفية وإطلاق المنتجات وغيرها من الأحداث لتوليد دعاية إيجابية.

- وضع وتنفيذ خطط لإدارة الدعاية السلبية وحماية سمعة البنك.

- مراقبة وقياس جهود العلاقات العامة وتتبع التغطية الإعلامية، وتحليل مشاعر وسائل التواصل الاجتماعي، وقياس نجاح حملات العلاقات العامة.

- الاطلاع على اتجاهات العلاقات العامةوالبحث عن أحدث الاتجاهات في العلاقات العامة والاتصالات.

الشروط المطلوبة لوظائف بنك مصر 2024

- أن يكون المتقدم لوظائف العلاقات العامة في بنك مصر حاصلا على درجة البكالوريوس في العلاقات العامة أو الصحافة أو الاتصالات أو مجال ذي صلة.

- أن يكون لديه خبرة تتراوح بين 3 و5 سنوات في مجال العلاقات العامة أو المجال ذي الصلة.

- أن يكون لديه مهارات اتصال ممتازة كتابية وشفوية.

- أن يكون لديع خبرة قوية في العلاقات الإعلامية.

- القدرة على تطوير وتنفيذ حملات العلاقات العامة الناجحة.

- أن يكون لديه المهارات التحليلية والخبرة في أدوات قياس العلاقات العامة.

- القدرة على العمل بشكل مستقل وإدارة الأولويات المتعددة والوفاء بالمواعيد النهائية.

- أن يكون لديه مهارات تنظيمية قوية والاهتمام بالتفاصيل.

وعلى الراغبين في التقديم لوظائف العلاقات العامة في بنك مصر الدخول على الصفحة الرسمية الخاصة ببنك مصر على موقع التوظيف لينكد إن، وإرسال السيرة الذاتية الخاصة بالراغب في التقديم للوظائف الخالية.