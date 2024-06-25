‎فرصة أخيرة للتقديم على وظائف المعلمين بالمدارس المصرية اليابانية

أكدت وحدة المدارس المصرية اليابانية، أن اليوم آخر فرصة للتقديم بوظائف المعلمين بالمدارس اليابانية للعام الدراسي المقبل 2024 /2025، إلكترونيا عبر الموقع الرسمي عبر هذا الرابط، وفقًا للشروط المعلنة والمحددة على الموقع.

إجراءات القبول المدارس المصرية اليابانية

وأوضحت وحدة المدارس المصرية اليابانية إجراءات القبول بوظائف المعلمين والمعلمات، على النحو التالي:

- الاختيار المبدئي بناء على الأعلى تقييمًا في كل مراحل عملية التقدم وأهمها الإجابة على الاختبارات على منصة التقدم.

- التواصل فقط مع من حقق معايير الاختيار المبدئي عن طريق البريد الإلكتروني أو رقم الهاتف المسجل في استمارة التقدم.

- سيتم دعوة من تم اختيارهم بشكل مبدئي لمقابلة شخصية لمراجعة الأوراق الثبوتية وعقد مقابلة شخصية في التخصص، ومحاكاة لشرح موضوع في مجال التخصص وكذلك اختبار لغة إنجليزية.

- احتساب كل هذه التقييمات لكل متقدم وسيتم الترتيب من الأعلى في كل التقييمات لتكون لهم الأولية في الاختيار ووفق التخصصات والأعداد المطلوبة لكل مدرسة.

-لا يجوز النقل للمعلمين والإداريين والإدارة المدرسية بالمدرس المصرية اليابانية لأن كل مدرسة وحدة مستقلة في العاملين بها ولا يجوز تقديم طلبات للنقل من مدرسة إلى مدرسة، وأي طلب بهذا المعنى يتم رفضه مباشرة ولا يتم النظر له لمخالفته لوائح العمل بالمدارس ويتم التعاقد مع كل متقدم على المدرسة التي تم التقدم إليها فقط وفق القرارات والقواعد المنظمة لذلك.

إجراءات التعاقد

سيتم التعاقد مع كل من تم اختياره بشكل نهائي على النحو التالي:

- سيتم إجراء عملية التعاقد مع من تم اختيارهم في إطار القواعد المنظمة للقانون رقم 12 لسنة 2003 بالنسبة لمن تم اختيارهم مع غير العاملين بوظيفة حكومية.

- سيتم توقيع خطاب التزام مع العاملين بالحكومة من خلال تقديم صورة من أمر تنفيذي بإجازة بدون راتب لمدة عام أو بنظام المأمورية وتكون المسئولة القانونية أثناء سريان خطاب الالتزام وفق لوائح العمل بالمدارس المصرية اليابانية فقط.

- وبالنسبة للعاملين بالأزهر الشريف لن يتم التعاقد إلا من خلال تقديم أمر تنفيذي بإجازة قانونية بدون راتب.

- للعمل بالداخل أو أي قرار لا يشترط عدم العمل أثناء الإجازة.

- يجب على غير العاملين بالحكومة تقديم صورة من استمارة 6 من جهة العمل السابقة أو طبعة من الرقم التأميني لمن ليس له ملف تأميني في جهة عمل أخرى.