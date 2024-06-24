وظائف شاغرة للخريجين برواتب تصل لـ10 آلاف جنيه.. الشروط وطريقة التقديم

كشف موقع توظيف مصر «فرصنا» عن حاجة شركة «إشراق مصر جروب» للاستثمار العقاري، عن موظين للعمل لديها في مجال المبيعات العقارية (سيلز - تيلي سيلز)، وذلك داخل فرعها بجسر السويس محافظة القاهرة، مقابل الحصول على راتب مجزٍ يصل إلى 10 آلاف جنيه.

تفاصيل وظائف (سيلز)

ويشترط للالتحاق بوظائف (سيلز) أن يتوفر في المتقدم مجموعة من الشروط كالتالي:

- خبرة متوسطة من سنة إلى 3 سنوات.

- اللغة الانجليزية: أساسية.

- السن المطلوب من 22 إلى 30 سنة.

- المؤهل المطلوب مؤهل عالٍ.

- نوع الوظيفة: يوم كامل.

- الراتب الأساسي يبدأ من 5 آلاف وحتى 10 آلاف جنيه.

- يمكنك التقديم على الوظيف من خلال الدخول على موقع توظيف مصر من هنــــــــا، ثم الضغط على تقدم للوظيفة، وإدخال البيانات المطلوبة والتسيجل في الموقع.

تفاصيل وظائف (تيلي سيلز)

- خبرة متوسطة لا تزيد عن سنة.

- اللغة الانجليزية: جيد.

- السن المطلوب: من 22 إلى 30 سنة.

- المؤهل المطلوب: مؤهل عالٍ.

- نوع الوظيفة: يوم كامل.

- الراتب الأساسي يبدأ من 3 آلاف وحتى 5 آلاف جنيه، ويمكنك التقديم على الوظيفة بالخطوات نفسها من هـنــــــا.