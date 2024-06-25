روسيا تفرض قيودا على بث 81 وسيلة إعلامية أوروبية في موسكو

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، فرض قيودا على بث 81 وسيلة إعلام أوروبية، احتجاجًا على حظر الاتحاد الأوروبي لعمل صحيفتين ووكالة روسية على أراضيه، وفقا لـ«روسيا اليوم».

القرار الروسي ردا على قرار الاتحاد الأوروبي

وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي ردًا على قرار الاتحاد الأوروبي بحظر وكالة «نوفوستي»، وصحيفتي «إزفيستيا» و«روسيسكايا غازيتا» الروسية.

وأشارت الوزارة في بيانها، إلى أن الجانب الروسي حذر عدة مرات من التضييق السياسي على الصحفيين الروس، ومن عدم المبرر في حظر وسائل الإعلام الروسية في الاتحاد الأوروبي، مؤكدة أنه لن يتم تجاهل هذه المضايقات دون رد فعل، وعلى الرغم من ذلك، اختارت بروكسل وعواصم دول الاتحاد الالتماس في تصعيد الأمور، مما دفع موسكو إلى اتخاذ إجراءات رد فعلية.

روسيا: مسؤولية هذا التصعيد تقع على روسيا

وتقع المسؤولية عن هذا التصعيد على قيادة الاتحاد الأوروبي ودول الاتحاد التي تدعم هذه القرارات، مضيفة أنه في حال رفع العقوبات المفروضة على وسائل الإعلام الروسية، فإن موسكو ستعيد النظر في إجراءاتها أيضًا.

قائمة العقوبات

وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية أن قائمة العقوبات الروسية شملت مجلة «شبيغل»، وصحيفتي «Die Zeit وFrankfurter Allgemeine Zeitung» الألمانية، وصحيفتي El Mundo وEl Pais الإسبانتين وصحيفتي La Stampa وLa Repubblica الإيطاليتين وصحيفة Le Monde وقناة LCI ووكالة فرانس برس الفرنسية، وصحيفة بوليتيكو وغيرها.