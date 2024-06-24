بسبب الهجوم على ‎شبه جزيرة القرم.. روسيا تتوعد أمريكا برد عسكري قوي

تصاعدت حدة التوترات بين روسيا والولايات المتحدة أمس الأحد، إذ هددت موسكو واشنطن بشكل صريح لأول مرة برد عسكري قوى إثر قصف كييف 5 صواريخ من صنع الولايات المتحدة على ‎شبه جزيرة القرم، مما أسفر عن سقوط ضحايا من بينهم أطفال، وفق ما نشرت قناة «القاهرة الاخبارية» نقلًا عن وسائل إعلام روسية.

الهجوم على ‎شبه جزيرة القرم

وحملت وزارة الدفاع الروسية أمريكا مسئولية الهجوم الصاروخي الذي شنته أوكرانيا أمس الأحد على ‎شبه جزيرة القرم باستخدام صواريخ من نوع «أتاكمس»، وهي آخر دفعة أسلحة سملتها واشنطن لكييف في وقت سابق من هذا العام.

وأضافت الوزارة في البيان، أن المسئولية الأولى لعملية القصف المتعمد الذي استهدف مدنيين في سيفاستوبول هي تقع بالدرجة الأولى على الولايات المتحدة التي زودت أوكرانيا بأسلحة، فضلا عن السلطات في كييف.

وأكدت أن هذا الفعل لن يمر بدون رد فعل قوي، أو بمعنى أدق لن يمر بدون «عقاب عسكري وقانوني».

3 قتلى و100 مصاب

وبحسب تصريح للحاكم المحلي لمدينة سيفاستووبول ميخائيل رازفوزاييف، فأن القصف الذي استهدف المدنيين أسفر عن مقتل 3 أشخاص من بينهم طفلان، وإصابة أكثر من 100 مصاب.

وأكدت وزارة الدفاع أن أنظمة الدفاع الجوية أسقطت 4 صواريخ بينما انفجر الخامس في الجو.

يشار إلى أن الولايات المتحدة كانت قد أعلنت في أبريل الماضي، أنها زودت كييف بصواريخ من النوع أتاكمس، بعد إلحاح من كييف لوقت طويل، وذلك بسبب قدرتها على إصابة أهداف بعيدة عن الجبهة.

وعلى الرغم من أن كييف تستخدم تلك الصواريخ منذ أكتوبر الماضي، إلا أن شحنة الصواريخ الأخيرة هي نسخة محدثة ويصل مدها إلى 300 كيلو متر.