رئيس «الإصلاح والنهضة»: ندعم الحكومة في جهودها لحل أزمة الكهرباء

طالب هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، بضرورة الاستجابة السريعة لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي المتعلقة بتسهيل حياة المواطنين، وإيجاد حلول جذرية للأزمة الحالية، حتى وإن كانت تدريجية مع إعلان جداول زمنية ومستهدفات واضحة.

وقال رئيس حزب الإصلاح والنهضة، إنّ مؤتمر رئيس الوزراء خطوة مهمة رغم تأخرها، مؤكدًا ضرورة التواصل بشفافية وفاعلية مع المواطن.

تفعيل خطة ترشيد الطاقة

وشدد عبدالعزيز على ضرورة أن تضع الحكومة الجديدة أزمة الكهرباء وتوفير بدائل لمصادر الطاقة المختلفة على رأس أولوياتها، وكذا تفعيل خطة ترشيد الطاقة التي عرضها رئيس الوزراء بشكل عادل وشامل، وضرورة الرقابة الصارمة من الجهات المعنية والمجالس التشريعية لضمان تحقيق المستهدفات من القرارات الحكومية.

المصريون تحملوا كثيرًا في سبيل بناء بلدهم

وأضاف أنّ المواطن المصري تحمل كثيرًا في سبيل بناء بلده، مشيرًا إلى أنّ زيادة ساعات تخفيف الأحمال والانقطاع المفاجئ دون جدولة واضحة في الفترة الأخيرة أمر يجب عدم تكراره لتداعياته السلبية على حياة المواطنين والأنشطة الاقتصادية والتجارية.