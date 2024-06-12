«الإصلاح والنهضة» عن «التنسيقية» في عيدها السادس: فخر صناعة السياسة المصرية

هنأ هشام عبدالعزيز رئيس حزب الإصلاح والنهضة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمناسبة الذكرى السادسة لتأسيسها واصفًا إيها بـ«التجربة الشبابية الرائدة» التي قادت بكل فخر ما أسماها «ثورة تمكين الشباب».

إنجازات التنسيقية استعادت الأمل في تمكين حقيقي للشباب

وأشار «عبدالعزيز» إلى أنَّ ما قامت به التنسيقية منذ تأسيسها من بث الحلم واستعادة الأمل في تمكين حقيقي للشباب كان له بالغ الأثر في كسر حالة الهدوء السياسي وتحفيز العديد من الشباب، للدخول في العمل العام والسياسي بشكل خاص مؤكدا بأن كيان التنسيقية يمثل بحق فخر صناعة السياسة المصرية.

وأشاد بما استطاع أن يقدمه شباب التنسيقية سواء من تبوأ منهم مناصب تنفيذية في الوزارات والمحافظات المختلفة، وما قدمه كوادر التنسيقية من أداء تنفيذي مشرف أصبح مثالا يحتذى به في العمل السياسي التنفيذي والتشريعي والميداني على حد سواء.

«التنسيقية» أسست لمصطلح «أغلبية التأثير»

وأضاف رئيس حزب الإصلاح والنهضة أنَّ أداء نواب التنسيقية في البرلمان بغرفتيه غيّر المعادلة السياسية المصرية ليسطر مصطلحًا جديدًا في قاموس السياسة وهو «أغلبية التأثير» وليس أغلبية العدد بما قدمته كتلتي التنسيقية في مجلسي النواب والشيوخ من مقترحات ودراسات ومشاريع قوانين وطلبات إحاطة، واستجوابات فعالة ترجمت دور نواب الشعب في الرقابة والتشريع بشكل فعال وصادق واحترافي.