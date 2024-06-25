منسق عملية السلام في الشرق الأوسط: انعدام الأمن الغذائي في قطاع غزة

قال تور وينسلاند المنسق الأممي لعملية السلام في الشرق الأوسط إن الحالة الإنسانية في قطاع غزة متدهورة بصورة غير مسبوقة، وغالبية السكان يعانون انعدام الأمن الغذائي.

وأبدى المنسق الأممي لعملية السلام في الشرق الأوسط قلقه الشديد إزاء خطر التصعيد بين إسرائيل وحزب الله، موضحا إعلان وزير المالية الإسرائيلي إعاقة تمويل السلطة الفلسطينية يهدد بزعزعة المنظومة المالية في الضفة الغربية.

وتابع تور وينسلاند بأن المستوطنات غير الرسمية في مناطق الضفة الغربية تقوض عملية السلام، وفق ما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية بنبأ عاجل منذ قليل.