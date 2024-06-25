قرار جديد لصالح الزمالك بعد الاعتذار عن القمة بساعات (مستند)

حصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على قرار جديد من رابطة الأندية المصرية المحترفة، بعد ساعات من انسحابه أمام الأهلي في مباراة القمة بالجولة 27 من بطولة دوري NILE، واعتبار «الأبيض» خاسرا 2 - 0، وخصم 3 نقاط أخرى من رصيده.

موقف رابطة الأندية من عودة محمد شحاتة للمشاركة مع الزمالك

وقررت رابطة الأندية عودة محمد شحاتة، لاعب وسط الزمالك، للمشاركة في المباريات بشكل طبيعي، بداية من اللقاء المقبل لـ«الأبيض»، بعدما تقرر إيقافه في لقاء الأهلي، بسبب تراكم البطاقات الصفراء، بعد تلقيه بطاقة صفراء في مباريات فاركو، والمصري البورسعيدي، والإسماعيلي.

وبحسب لائحة رابطة الأندية، فإن محمد شحاتة كان موقوفا عن خوض مباراة القمة التي لم تلعب، غير أنه أيضا وفقا للمادة 41 من اللائحة ذاتها، فإن اللاعب أصبح جاهزا ومن حق الزمالك إشراكه في المباراة المقبلة بشكل طبيعي، رغم عدم لعب لقاء القمة.

وتنص المادة 41 من لائحة رابطة الأندية، على أنه في حالة عدم إقامة المباراة لأي سبب، لا تحتسب هذه المباراة ضمن عدد المباريات التي يتقرر عدم اشتراك لاعب موقوف فيها؛ إلا إذا احتسبت نتيجة لهذه المباراة.