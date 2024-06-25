رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

بعث جديد.. صحراء «توشكى» تتحول إلى جنة خضراء (ملف خاص)

كتب:

محمد مجدي
07:12 م | الثلاثاء 25 يونيو 2024
مشروع توشكى

مشروع توشكى

أحيت الإرادة السياسية للرئيس عبدالفتاح السيسى مشروع توشكى من جديد، فبعدما تسلَّمت الدولة المشروع فى يناير 2017 وهو مزروع فيه 400 فدان فقط، حولت الشركة الوطنية لاستصلاح وزراعة الأراضى الصحراوية، إحدى شركات جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، الحلم ليصبح حقيقة، عبر الانتهاء من استصلاح 420 ألف فدان، مع استهداف استصلاح وزراعة مساحات جديدة.

وشاركت جريدة «الوطن» فى جولة ميدانية نظمتها إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة، للمشروع لتفقده على أرض الواقع بعد افتتاحه قبل أيام بواسطة «الفيديو كونفرانس»، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة فى هذا الصدد.

وكشفت الجولة عن نجاح خطط الدولة لزراعة محاصيل استراتيجية واقتصادية فى «توشكى»، ضمن مشروع تنمية جنوب الوادى، فضلاً عن بدء استعدادات تنفيذ مشروعات التصنيع الزراعى، استجابةً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى فى هذا الصدد، فضلاً عن مشاركة وفد جريدة «الوطن» إلى توشكى فى زرع «النخيل» فى أرض المشروع، كمشاركة رمزية لجهود الدولة فى تنمية تلك الرقعة الغالية من أرض الوطن.

شارك فى الجولة الميدانية لـ«توشكى» عدد من أساتذة الجامعات من تخصصات مختلفة، وعدد من أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطنى.

اقرأ المزيد:

عضو بـ«الشيوخ»: مشروع توشكى قصة نجاح مصرية في طريق التنمية الزراعية

رئيس «تجارية القليوبية»: مشروعات توشكى الجديدة تحقق الأمن الغذائي لمصر

«توشكى».. المهمة لم تكن سهلة

عضو بـ«النواب»: مشروع توشكى نموذج ناجح للتعاون بين الدولة والقطاع الخاص
محمد مجدي
بقلم محمد مجدي

مسئول ملفات مجلس الوزراء، والقوات المسلحة، ووزارة الإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع بجريدة الوطن، درست الإعلام تخصص صحافة، وحاصل على عدة دراسات في مجال الأمن القومي.