بعث جديد.. صحراء «توشكى» تتحول إلى جنة خضراء (ملف خاص)

أحيت الإرادة السياسية للرئيس عبدالفتاح السيسى مشروع توشكى من جديد، فبعدما تسلَّمت الدولة المشروع فى يناير 2017 وهو مزروع فيه 400 فدان فقط، حولت الشركة الوطنية لاستصلاح وزراعة الأراضى الصحراوية، إحدى شركات جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، الحلم ليصبح حقيقة، عبر الانتهاء من استصلاح 420 ألف فدان، مع استهداف استصلاح وزراعة مساحات جديدة.

وشاركت جريدة «الوطن» فى جولة ميدانية نظمتها إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة، للمشروع لتفقده على أرض الواقع بعد افتتاحه قبل أيام بواسطة «الفيديو كونفرانس»، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة فى هذا الصدد.

وكشفت الجولة عن نجاح خطط الدولة لزراعة محاصيل استراتيجية واقتصادية فى «توشكى»، ضمن مشروع تنمية جنوب الوادى، فضلاً عن بدء استعدادات تنفيذ مشروعات التصنيع الزراعى، استجابةً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى فى هذا الصدد، فضلاً عن مشاركة وفد جريدة «الوطن» إلى توشكى فى زرع «النخيل» فى أرض المشروع، كمشاركة رمزية لجهود الدولة فى تنمية تلك الرقعة الغالية من أرض الوطن.

شارك فى الجولة الميدانية لـ«توشكى» عدد من أساتذة الجامعات من تخصصات مختلفة، وعدد من أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطنى.