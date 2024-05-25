رئيس «تجارية القليوبية»: مشروعات توشكى الجديدة تحقق الأمن الغذائي لمصر

قال الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية، وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، ورئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، عدد من المشروعات التنموية اليوم، ومنها إعادة الحياة لمشروع توشكي، يُساهم في تحقيق الأمن الغذائي للمواطن المصري.

توفير مخزون استراتيجي من السلع

وأكد رئيس تجارية القليوبية، في بيان له اليوم، أن مشروع توشكي يٌساهم في توفير مخزون استراتيجي من السلع، حيث يُركز على زراعة عددا من المحاصيل المهمة، وعلى رأسها القمح والذرة والشعير، بالإضافة لبعض المحاصيل الاقتصادية مثل الفول السوداني والبطاطس والخضروات والفاكهة والنباتات الطبية والعطرية، مما يُساعد في زيادة حجم الإنتاج الزراعي والتوسع في الرقعة الزراعية وجذب الاستثمارات وزيادة حجم الصادرات الزراعية، مما يُوفر العملة الصعبة بجانب تحقيق الاكتفاء الذاتي.

قطاع الاستصلاح الزراعي في الشرق الأوسط

وأشار الدكتور محمد الفيومي، إلى أن الدولة، أعادت الحياة لمشروع توشكى من جديد، من خلال حل المشاكل التي كانت تعيق المشروع عن تحقيق أهدافه، مُشيرا إلى أن هذا المشروع يعد الأكبر من نوعه في قطاع الاستصلاح الزراعي في الشرق الأوسط، وأحد المشروعات القومية العملاقة التي نجحت الدولة في تحقيقه وتحصد نتائجه الآن.

وأوضح أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أن القطاع الزراعي يعد من القطاعات الرئيسية في البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، ويلعب دورًا رئيسيا في تفعيل أبعاد التنمية المستدامة، وهو ما دعا القيادة السياسية، لتوجيه اهتماما كبيرا بذلك القطاع من خلال تنفيذ عدد من المشروعات القومية التي تستهدف زيادة حجم الإنتاج الزراعي والتوسع في الرقعة الزراعية وزيادة حجم الصادرات الزراعية.